Rapina a mano armata a un distributore di benzina: colpo da 10mila euro

Genova. Rapina a mano armata ieri mattina in Valpolcevera ai danni di un distributore di benzina Europam a Fegino.

Il colpo è avvenuto intorno alle 11. In due a bordo di uno scooter e con casco integrale si sono presentati al distributore. Uno però subito dopo ha tirato fuori una pistola e ha minacciato il dipendente facendosi aprile la cassa. Dopo aver prelevato tutto l’incasso del fine settimana, circa 10mila euro, i due hanno chiuso il dipendente in uno stanzino e sono fuggiti. I rapinatori parlavano in italiano.

