Sigilli a un centro estetico a Carignano: trattamenti e fisioterapia senza averne i titoli professionali, tre indagati

Genova. Tre genovesi, un 56enne e due donne di 62 e 46 anni, sono indagati dalla procura di Genova per esercizio abusivo della professione perché gestivano un centro estetico in via Corsica nel cuore di Carignano senza averne i titoli di legge. Il centro è stato posto sotto sequestro da parte dei carabinieri del Nas con decreto di sequestro preventivo firmato dalla giudice Elisa Campagna su richiesta del pm Giuseppe Longo che ha coordinato le indagini insieme al procuratore aggiunto Francesco Pinto.

In base a quanto emerso dagli accertamenti, cominciati nell’aprile 2024, il 56enne titolare del centro è in possesso solo del titolo di massaggiatore e masso fisioterapista ma non è iscritto all’Albo dell’Ordine Regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria.

