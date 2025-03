Tetraplegico per un pugno, il Comune di Albenga: “Massimo supporto sociale ed economico a lui e alla famiglia”

Albenga. Non solo la raccolta fondi: anche il Comune di Albenga è in prima linea per aiutare Paolo, il ragazzo ingauno di 24 anni che a maggio dell’anno scorso è stato vittima di una rapina e, a causa di un pugno ricevuto, è rimasto tetraplegico.

Afferma Marta Gaia, assessore alle politiche sociali: “Vedere come la macchina della solidarietà si sia mossa, anche a seguito della risonanza mediatica data dai media e dalla TV alla drammatica vicenda che ha colpito Paolo, ci colpisce molto. Il sostegno di ciascuno è stato fondamentale, sia per l’aiuto concreto a Paolo e alla sua famiglia, sia per l’affetto e la vicinanza dimostrata con esso”.

