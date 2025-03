Villa romana del Varignano, il nuovo museo è pronto: sabato l’inaugurazione

Sabato 15 marzo inaugura il nuovo museo della Villa romana del Varignano, situato nella località delle Grazie, gestito dal Ministero della cultura – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria, Il museo è stato realizzato in uno dei casali rurali costruiti dal XVIII secolo sui resti delle antiche murature romane. L’allestimento si sviluppa su due piani, accompagnando il visitatore alla scoperta della doppia anima della Villa: quella residenziale e quella produttiva. Grazie a un finanziamento Pnrr di 95.000 euro (Misura 1 – Investimento 1.2 – Intervento Musei svelati), il percorso di visita all’area archeologica è stato inoltre reso più inclusivo, con nuovi strumenti informativi (da un nuovo sito internet, a nuove audioguide e a una postazione multimediale) per facilitare la comprensione dell’antica villa romana. In occasione dell’inaugurazione del 15 marzo sono previste visite guidate gratuite con gli archeologi della Direzione regionale Musei Liguria alle 15:30, 16:30 e 17:30. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto: dal Comune di Porto Venere alla base del Comsubin, dall’associazione Sa Bastia agli studiosi che hanno collaborato alla redazione delle didascalie, fino alla Pro Loco delle Grazie e al personale del Ministero della cultura – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria, che ha lavorato con grande dedizione.

