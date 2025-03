A Genova 10 ragazzi con disabilità in stage nelle strutture per anziani

Genova. Il Gruppo Insieme, che riunisce alcune strutture per anziani di Genova, accoglie 10 ragazzi con disabilità provenienti da Former, l’agenzia di formazione e consulenza impegnata nella realizzazione di attività formative e culturali finanziate da Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria e Fondo Sociale Europeo.

Uno dei principali ambiti di intervento di Former è rappresentato dai percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo, dedicati a giovani ragazzi disabili, dai 16 ai 25 anni, con diagnosi di gravità medio–lieve. All’interno del progetto è previsto un periodo di lezioni in aula ed uno stage per consentire ai ragazzi un graduale avvicinamento al mondo del lavoro. Lo stage rappresenta un’opportunità di crescita e inclusione per i ragazzi, che possono così sperimentare il mondo del lavoro in un ambiente accogliente e stimolante.

