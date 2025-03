“AI e la frontiera dell’etica”: conferenza al Centro Civico Semur di Laigueglia

Laigueglia. Venerdì 14 marzo, alle ore 21, presso la sala conferenze del Centro Civico Semur di Piazza San Matteo a Laigueglia si terrà una interessante conferenza dal titolo “A.I. e la frontiera dell’etica. Stiamo già affidando la vita agli algoritmi?”.

Lo psichiatra Giacinto Buscaglia dialogherà coi presenti, con Chiara Frassi, docente di filosofia presso il Liceo di Imperia e, come ormai consuetudine in queste serate, con l’intelligenza artificiale, ponendo alla stessa domande e quesiti in diretta e senza filtri.

