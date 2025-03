Al Museo dell’Emigrazione Italiana il 15 marzo giornata di studi sugli emigranti liguri

Genova. Sabato 15 marzo 2025, dalle 9:30 alle 17, il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (Mei) ospiterà una giornata di studi dedicata al tema Emigrazione: dalla Liguria al mondo, un evento organizzato da Italea Liguria, in collaborazione con la Fondazione Casa America Ets, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Associazione Liguri nel Mondo. L’incontro, che si svolgerà nella Sala Conferenze del Mei in piazza della Commenda a Genova e che sarà moderato da Antonella Riccardi, rappresenta un’opportunità unica per approfondire le dinamiche dell’emigrazione ligure, tra storia, cultura e impatto socioeconomico nelle società di destinazione.

Dopo i saluti istituzionali con gli interventi di Paolo Masini, presidente del Mei, Luca Lombardi, assessore al Turismo, Marketing Territoriale della Regione Liguria, Giovanni Maria De Vita, responsabile del Progetto Turismo delle Radici del Maeci, Mario Menini, presidente dell’Associazione Liguri nel Mondo, Fabio Capocaccia, presidente del Cisei, Andrea Pedemonte, referente Italea Liguria e presidente Sonio Liguria Ets, e Mariangela Dalfovo, coordinatrice regionale Pnrr Turismo delle Radici Liguria e Toscana, la giornata proseguirà con due sessioni tematiche.

» leggi tutto su www.genova24.it