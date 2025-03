Armato di pistola mette a segno tre rapine in pochi minuti: arrestato dai “falchi” della squadra mobile

Genova. Ha rapinato tre negozi del centro storico in meno di venti minuti, in tutti i casi usando una pistola per minacciare titolari e dipendenti e farsi consegnare il denaro. A rintracciare e arrestare l’uomo, un 35enne residente in Emilia Romagna, sono stati i “falchi” della squadra mobile della questura di Genova.

I fatti risalgono alla serata del 17 febbraio. La prima rapina è stata messa a segno intorno alle sette in una farmacia di via Andrea Doria, vicino alla stazione di Principe: volto coperto e pistola in mano, il bandito ha monacciato il titolare e si è fatto consegnare 150 euro, poi è scappato a piedi e, dopo qualche minuto, ha fatto irruzione in una focacceria di via Gramsci. Anche qui ha puntato la pistola contro la dipendente dietro il banco e si è fatto dare 100 euro, una bibita e un pezzo di focaccia.

» leggi tutto su www.genova24.it