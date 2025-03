Atrofia muscolare spinale, anche la Liguria tra le 13 regioni che fanno lo screening neonatale

Liguria. C’è anche la Liguria tra le 13 regioni italiane in cui è stato attivato lo screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale (Sma) e cinque (in questo caso la Liguria non c’è) quelle nelle quali è in programma l’avvio di progetti sperimentali per aggiungere tale patologia al panel già oggetto di screening. È la fotografia scattata nel volume Screening per la Sma: la responsabilità di una scelta, realizzato dall’Osservatorio Malattie Rare in partnership con Famiglie Sma Aps Ets e con il contributo non condizionante di Novartis, presentato oggi nel corso di un convegno online dedicato.

“Questo documento ha diversi obiettivi: fornire un quadro dettagliato dello stato dello screening neonatale in Italia per la Sma evidenziandone i progressi, le criticità e le prospettive future – afferma Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttore di Omar – con l’auspicio che i dati aggiornati e l’analisi comparativa tra i vari sistemi regionali in esso contenuti possano essere di supporto e accelerare il processo di aggiornamento del panel di screening neonatale, garantendo ai neonati italiani le migliori opportunità di diagnosi e trattamento precoce. Aggiungere, infatti, l’atrofia muscolare spinale tra le malattie da cercare alla nascita, significa ottenere una diagnosi precoce e di conseguenza una pronta gestione terapeutica della patologia: un aspetto che impatta fortemente sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie”.

» leggi tutto su www.genova24.it