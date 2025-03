BBBell, ecco il primo Ranking per l’eccellenza digitale della Liguria: ecco le pagelle di capoluoghi e comuni

Liguria. L’innovazione e la digitalizzazione hanno un impatto significativo sulla qualità della vita individuale, sulla produttività aziendale e sullo sviluppo economico e sociale. Tuttavia, molte amministrazioni sono ancora lontane dal poter offrire ai cittadini i benefici di una completa digitalizzazione. Inoltre, gli attuali indicatori di innovazione e digitalizzazione, spesso basati su dati regionali o provinciali, non riescono a catturare appieno la complessità e le differenze a livello comunale, rendendo difficile individuare gli interventi necessari.

A partire da queste premesse, BBBell (azienda piemontese specializzata in servizi a banda ultra-larga e telecomunicazioni wireless in Piemonte e Liguria) con il supporto di Prokalos (società di consulenza specializzata in relazioni istituzionali) ha realizzato la prima edizione del “Ranking di Eccellenza Digitale per la Pubblica Amministrazione”. Il Ranking, strumento di sintesi e conoscenza offerto gratuitamente a favore degli interlocutori istituzionali, testimonia l’impegno dell’azienda a superare il “digital divide” e a contribuire fattivamente al dibattito sulla trasformazione efficace dell’architettura digitale dei Comuni.

