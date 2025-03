Aggiudicato l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione della bonifica di una porzione dell’area ex Ip della Spezia; si tratta, nel dettaglio, di 15mila metri quadrati del subdistretto 4B dell’area. Dieci gli operatori economici che si sono fatti avanti in seguito alla procedura avviata lo scorso dicembre dal Comune della Spezia. La gara, finanziata con risorse Pnrr, partiva da un importo base di circa 4 milioni e 470mila euro, più, somme queste da non sottoporre a ribasso, circa 374mila euro di oneri per la sicurezza e circa 52mila esecuzione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza. Al termine della procedura, il Comune della Spezia ha individuato quale offerta più vantaggiosa quella presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla capogruppo Hexa Green srl e dalla mandante Ireos, che ha ottenuto un punteggio totale di 85,51 punti, di cui 78 su 80 per l’offerta tecnica e 7,51 su 20 per l’offerta economica, in virtù di un ribasso offerto dell’11,40 per cento. Progettazione e bonifica vengono dunque assegnati alla menzionata Rti per circa 4 milioni e 384mila euro complessivi, tra lavori (poco meno di 3 milioni e 960mila euro), oneri per la sicurezza, progettazione esecutiva più coordinamento sicurezza.

L’articolo Bonifica 15mila metri quadri area ex Ip, aggiudicati progettazione e lavori proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com