Calcio. Albenga terra fertile per giovani talenti: che stagione per Fresia, Gaglioti e Sangarè

Che momento per Fresia, Gaglioti e Sangarè! Cosa li accomuna? Un passato nell’Albenga e ad Albenga, città che li ha visti sbocciare prima di guardarli nel mondo dei grandi. Sogna ragazzo sogna diceva Vecchioni in una delle sue più celebri canzoni, e i tre giovanissimi (il più giovane ha 17 anni) stanno prendendo alla lettera il testo del grande cantautore italiano.

Ma andiamo con ordine. È fresca la notizia che vede Gabriele Fresia trionfare nella Coppa Italia di Serie D con il suo Ravenna. Non ha mai preso parte integrante alla competizione siccome tra i pali c’era il secondo portiere, ma il classe 2005 è un titolarissimo in campionato nella formazione di Marchionni. Secondo posto in campionato a -2 punti dalla capolista Forlì e miglior difesa del campionato con appena 15 reti subite in 27 gare. In più di un’occasione il talento ingauno si è contraddistinto con parate da vero talento.

