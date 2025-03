Capitale della Cultura, Savona festeggia il percorso di candidatura in piazza Sisto: “Un territorio vasto che si è messo in cammino”

Savona. Decine di persone in piazza Sisto per festeggiare il percorso fatto per la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027 (titolo assegnato a Pordenone).

La festa in piazza è stata organizzata nei giorni scorsi a prescindere dall’esito finale: “La candidatura è stato un percorso collettivo straordinario che ha tracciato ua nuova rotta per Savona – hanno spiegato dal team di candidatura – e per questo vogliamo festeggiarlo insieme. Fotograferemo questo viaggio collettivo che prosegue”.

