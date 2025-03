Chiavari: all’Istituto Assarotti presentazione del libro del libro di Anna Bonetti

Dall’Istituto Assarotti Chiavari

L’Istituto Assarotti per sordomuti di Chiavari è lieto di proporre la presentazione del libro di Anna Bonetti che l’autrice terrà sabato 22 marzo p.v. alle ore 17.00 presso la sede in viale Enrico Millo 4: “In attesa. Perché potevo non nascere. E oggi combatto per la vita”.

La presentazione verrà tradotta simultaneamente in LIS.

L’ingresso è libero ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Per qualsiasi informazione sull’evento contattate la segreteria all’indirizzo: email info@fondazioneistitutoassarotti.it

