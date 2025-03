Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Un importante passo avanti per i dipendenti del Comune di Chiavari. È stato siglato, in anticipo, il contratto collettivo aziendale di lavoro per il 2025, frutto di un dialogo costruttivo e collaborativo tra l’amministrazione comunale e quelle sigle sindacali che hanno voluto partecipare con i loro contributi e sottoscrivere l’accordo.

