Oggi alle 14.30 circa lo schianto di una palma, in piazza Paolo Da Novi a Genova, ha ucciso una donna di 57 anni, Francesca Testino, già funzionaria della città metropolitana e poi in Regione Liguria come formatrice al Centro per l’impiego. Sul posto inutile l’arrivo del medico del 118, della Croce Bianca e dei vigili del fuoco. Il decesso è stato istantaneo. Testino lascia in un immenso dolore l’anziana madre e la sorella. I colleghi ricordano come un anno fa fosse stata investita sulle strisce mentre attraversava corso Torino. Messaggi di cordoglio dalle autorità cittadine.

Purtroppo con il vento e la pioggia crollano decine di alberi; costituiscono un grave pericolo come la disgrazia di oggi dimostra. E’ possibile che la Procura apra un’inchiesta per omicidio colposo commesso da ignoti, per verificare le condizioni della palma (sotto sequestro) e capire se si doveva intervenire prima per abbatterla.