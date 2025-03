Liguria. Il 15 marzo è il giorno del Fiocchetto Lilla, dedicato ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, caratterizzate da un disfunzionale comportamento alimentare, un’eccessiva preoccupazione per il peso con alterata percezione dell’immagine corporea.

I casi sono in aumento a livello globale e anche la Liguria si è attivata per aggiornare i percorsi di cura e incrementare i servizi per i pazienti affetti da questi disturbi.

