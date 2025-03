Lavagna: Il nuovo direttivo di Radio Club Levante

Da Marco Ferrini Presidente Radio Club Levante

Molto partecipata l’Assemblea dei Soci del Radio Club Levante OdV, associazione di volontari aderente alla

Federazione Italiana Ricetrasmissioni. Riuniti a Lavagna nella Sala Rocca, l’Assemblea ha eletto i membri del

Consiglio che guiderà il sodalizio per i prossimi quattro anni.

I Consiglieri, hanno deliberato i seguenti incarichi principali: Reginato Vittorio Segretario, Tassano Andrea

Tesoriere, Savarese Tommaso Vice Presidente e, ancora una volta, hanno riconfermato Ferrini Marco nella

carica di Presidente. Carica che Ferrini ricopre ininterrottamente, dal lontano 1993, data della nascita

dell’associazione che lui stesso ha fondato. Ferrini., già vice presidente area Nord della Federazione Italiana

Ricetrasmissioni, è tuttora Consigliere Nazionale della FIR.

La volontà del gruppo dirigente è stata quella di guardare al futuro, cercando di fare emergere giovani

interessanti e motivati, responsabilizzandoli in ruoli direttevi di indirizzo, accompagnati nel loro percorso di

crescita dall’esperienza del presidente storico Ferrini. Nel nuovo Direttivo infatti, ben tre sono i giovani under 25

e altri quattro sono under 40: a loro il compito di portare aria nuova e nuovo entusiasmo in un mondo, quello del

volontariato, che sta attraversando una crisi di vocazione in tutti i settori della società civile. Ai nuovi consiglieri

eletti (in cinque sono alla prima esperienza), con la certezza che sapranno cogliere gli obiettivi prefissi, va

l’augurio di buon lavoro.

Nella foto, seduti da sinistra,Savarese Tommaso, Granelli Tommaso, Graziosi Valentina, Repetto Micaela; in piedi da

sinistra Castello Giovanni, Tassano Andrea (ricopre anche la carica di Presidente Regionale FIR Liguria), il presidente

Ferrini Marco, Romanengo Carlo e Reginato Vittorio.

