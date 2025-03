Levanto: auto giù nel dirupo per 30 metri; messa in sicurezza e soccorso il conducente

Dai Vigili del fuoco della Spezia

Nella giornata di oggi i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Brugnato ed i Volontari di Levanto, sono intervenuti in zona Legnaro, frazione del Comune di Levanto, a seguito della segnalazione di un passante per un’auto uscita dalla sede stradale, giunta dal Numero Unico di Emergenza (N.U.E.) alla centrale de La Spezia. L’auto infatti, dopo aver abbattuto il guardrail, ha proseguito la sua corsa per circa trenta metri lungo un ripido pendio prima di essere fermata dalla vegetazione.

» leggi tutto su www.levantenews.it