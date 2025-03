Municipi, Medio Ponente ago della bilancia anche per il centrodestra: il mosaico è quasi completo

Genova. Sembra essere il piccolo Medio Ponente – formato da Cornigliano, Sestri e relative alture – l’ago della bilancia delle candidature per i Municipi alle prossime elezioni comunali genovesi. Per il centrosinistra, con una sorta di derby a quattro a tenere aperta la partita. Ma anche per il centrodestra, che ad oggi ha collocato la maggior parte delle pedine della scacchiera e tuttavia sconta ancora qualche incertezza su alcune caselle. Nulla di insuperabile, però, stando alle indiscrezioni secondo cui lunedì prossimo, dopo aver blindato pure la posizione di vicesindaco con il sì di Ilaria Cavo, la coalizione avrà messo al suo posto ogni tassello del mosaico.

In effetti il Medio Ponente è uno dei territori dall’esito più incerto. Da un lato la tradizione rossa di Sestri Ponente unita al recente caso Giglio Bagnara (che si innesta sulla guerra dei commercianti alla nuova Esselunga difesa da Bucci) potrebbe soffiare sulla vela del centrosinistra. Dall’altro il centrodestra ha guadagnato terreno soprattutto nella zona di Cornigliano, dove le riqualificazioni non hanno messo tutti d’accordo ma hanno comunque cambiato l’immagine della delegazione. Così non appare strano che quel lembo occidentale di città sia ritenuto in qualche modo cruciale anche per gli equilibri interni alle coalizioni.

