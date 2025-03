Piogge in attenuazione ma restano nubi compatte

Dopo le forti piogge della notte scorsa fenomeni in attenuazione questa mattina anche sulla nostra provincia dove le nubi restano però compatte con residue precipitazioni. Secondo le previsioni di Arpal i venti saranno deboli e il mare molto mosso, con temperature minime stazionarie o in lieve calo e le massime in lieve aumento. Il prosieguo della settimana sarà comunque caratterizzato da nubi e possibili piogge.

