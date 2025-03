L’improvvisa rottura di una conduttura idrica in via Sara a Sestri Levante sta creando gravi disagi alla circolazione stradale e lunghe code nell’ora di punta tra lo svincolo della A-12 e Casarza. La via maggiormente congestionata è via Sara (foto). Una via già soggetta normalmente a traffico e oggetto di polemiche perché, in progetti originario ormai abbandonati, doveva essere de congestionata da una deviazione che portasse da Casarza direttamente verso casello autostradale Sestri.

