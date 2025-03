Testacoda in autostrada, conducente illesa e auto distrutta

Paura in serata ieri per una donna di 40 anni rimasta coinvolta in un testacoda poco prima del casello autostradale di Aulla lungo l’autostrada A15 La Spezia-Parma. Per causa in fase di accertamento, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo che ha terminato la propria corsa contro un guard rail. La conducente non ha fortunatamente riportato gravi conseguenze.

L’auto è tuttavia andata distrutta ed è stato necessario l’intervento dei tecnici Salt per riaprire completamente il traffico, inizialmente deviato su una sola corsia. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e la Polizia stradale. La donna ha rifiutato il trasporto in ospedale.

