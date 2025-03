Albenga. Una vera e propria gara. Une delle più belle perché non si corre per arrivare primi e vincere, ma si partecipa per aiutare, con un obiettivo comune.

È quello che è successo nel savonese dopo il racconto della storia di Paolo, il 24enne ingauno vittima di rapina a maggio dello scorso anno a Vadino, rimasto tetraplegico in seguito ad un pugno ricevuto.

» leggi tutto su www.ivg.it