Una meta sul finale consegna alla Dr Ferroviara la vittoria su Cuneo, terza forza del campionato

La Dr Ferroviaria vince in casa 22 a 18 con Cuneo, terza forza del campionato di serie C di ruby Liguria/Piemonte. La formazione piemontese, che fin dai primi minuti ha messo in mostra un gioco veloce ed aggressivo, si è portata sull’8 a 0 grazie a una meta e un calcio di punizione, ma la compagine spezzina ha accorciato con una meta di Paolo Vergassola, non trasformata da Marco Sturlese, fermato dal palo: punteggio passato dunque a 5-8, risultato con il quale si è chiusa la prima frazione. Quindi la ripresa, che al secondo minuto ha visto Sturlese prima inoltrarsi nella difesa ospite e andare a meta, poi centrare la successiva trasformazione (12-8); pronta la reazione di Cuneo, che ha celermente assottigliato il divario con un calcio di punizione (12-11). Poi, dopo minuti di serrato confronto, ecco al 21° la terza meta dei padroni di casa, firmata da Francesco Nuccio, non seguita da trasformazione (17-11). Gli ospiti reagiscono e si portano in vantaggio (17-18), ma gli aquilotti non demordono e a ridosso del fischio finale colgono la vittoria quando il capitano Germano Battezzati segna la quarta meta, conquistando anche il punto di bonus offensivo. Subito dopo il fallito tentativo di trasformazione il direttore di gara decreta la fine. Risultato finale 22 a 18 per la Dr.

Prossimo impegno della formazione senior domenica 23 marzo ore 14,30 in trasferta ad Alessandria con CUS Piemonte Orientale.

Altri risultati: Amatori Genova-Cus P.O. 36-7, Province dell’Ovest –Tre Rose 87-0, Imperia – URP Alessandria 15-27.

Classifica: Amatori Genova 59, Province dell’Ovest 58, Cuneo Pedona 38, URP Alessandria 31, Cus P.O. 30, Dr Spezia 23, Imperia 16, Le Tre Rose 6.

Soddisfazioni anche per quanto concerne la giovanile Under 12 Spezia/Apuani al concentramento disputato sabato alla Pieve. La formazione guidata da Leonardo Marchesin e Alessandro Giannini ha raccolto convincenti successi con Cus Genova, Amatori Genova e ProRecco, perdendo di misura solo con le Vespe Cogoleto. “Siamo molto soddisfatti di come i ragazzi hanno giocato e dell’impegno che mettono costantemente. I miglioramenti sono evidenti e il gruppo cresce sempre di più come collettivo”, commentano gli allenatori.

