Vado Ligure, il circolo Pd dice no all’ipotesi di un termovalorizzatore

Vado Ligure. In relazione all’ipotesi che l’Amministrazione Regionale individui per la costruzione del termovalorizzatore un sito in provincia di Savona e magari a Vado Ligure, il Circolo del PD di Vado Ligure ribadisce quanto già affermato dal PD provinciale e dai consiglieri regionali Davide Natale e Roberto Arboscello ed esprime la sua contrarietà all’ipotesi.

“Per la Liguria siamo convinti sia necessario pensare e realizzare uno “sviluppo sostenibile” dunque progetti sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico, senza dimenticare il fatto che il territorio di Vado Ligure ospita da molti anni 2 discariche di cui usufruiscono molti Comuni liguri”, scrivono dal Partito democratico.

