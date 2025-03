Varazze, “Quasi tre mesi che non si fa un Consiglio Comunale”: botta e risposta tra il consigliere Robello e il sindaco di Pierfederici

Varazze. “Sono quasi 3 mesi che non viene fatto un Consiglio Comunale a Varazze. L’ultimo il 27 dicembre.Tutto ok?” A porsi questa domanda il consigliere di Varazze Domani, Giacomo Robello.

Gli risponde il sindaco, Luigi Pierfederici. “Con vero stupore questa mattina apprendiamo le dichiarazioni ironiche del consigliere Robello che lamenta la non convocazione del Consiglio Comunale negli 2 ultimi mesi”. E la risposta al “toc toc” del consigliere di minoranza Giacomo Robello che questa mattina si chiedeva come mai da tempo non si facesse un Consiglio Comunale, va avanti.

