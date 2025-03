Zoagli: “Via dei Mulini, disagi infiniti per gli abitanti e tempi sempre più lunghi”

Da Gian Giacomo Solari, capogruppo “Zoagli nel cuore” in Consiglio comunale

Via Dei Mulini: disagi infiniti per gli abitanti della zona. La frana è avvenuta nel lontano 11 febbraio 2024, dopo soli sei mesi di riflessioni e progettazione sono iniziati i lavori; ora dopo “tredici mesi” i lavori non sono ancora finiti, ma anzi da gennaio 2025 spunta secondo Anas un proprietario privato, cosi i tempi già lunghi si allungano ulteriormente, con notevole e continuo disagio per gli abitanti della zona e i proprietari di seconde case, che probabilmente nella prossima Santa Pasqua non potranno ancora raggiungere le loro abitazioni.

