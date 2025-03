Allo Spezia il derby con il Pisa che riapre il campionato. Pari Samp, ko con polemiche per la Carrarese: questa sera torna Serie B Social Club

Lo scorso turno rischiava di riaprire il campionato, sia in alto che in basso, e così è stato. Lo Spezia fa suo il derby con il Pisa e riapre la corsa alla promozione diretta, distante ora solo tre punti con nove giornate ancora davanti. Pareggio per la Sampdoria, che va in vantaggio con il Palermo ma si fa riprendere dal solito Pohjanpalo, mentre perde in casa uno scontro diretto salvezza la Carrarese, che cade contro il Frosinone in una partita dalle grandi polemiche e vede riaprire la corsa alla retrocessione diretta. Questi e tanti altri i temi di Serie B Social Club, che torna questa sera con la puntata numero 29 della stagione, in diretta dalle ore 21.00.

Ci si avvicina ad un week-end che ancora una volta rischia di diventare decisivo, l’ultimo prima della sosta per le nazionali. Lo Spezia se la vedrà a Cesena, mentre il Pisa scenderà in campo all’Arena contro il Mantova, proprio pochi minuti dopo la fine del match dell’Orogel Stadium. Alla Carrarese un altro scontro salvezza, questa volta contro il Sudtirol, così come sarà scontro salvezza anche per la Samp, in campo contro la Reggiana.

