Angelo Bianco all’esordio in libreria, racconta la professione del medico. Presentazione all’Aidea

“Una vita raccontata in un cielo di nuvole, a volte luminose, altre più grigie, in alcuni giorni cariche di pioggia, altre ravvivate dal sole…”. Questo il clima del libro d’esordio di un medico che, arrivato all’apice di una professione straordinaria come quella del chirurgo, decide di raccontare la sua professione attraverso l’umanità che incontra ogni giorno. Uno spaccato scientifico che si fonde con quello spirituale di un professionista che ha fatto della medicina la sua arma vincente contro il dolore. Dolore che, a volte, può risultare eccessivo, disarmante, invincibile, eppure, per quanta pioggia si possa riversare dal cielo, il sole splenderà sempre oltre queste nuvole che anche amava cantare De André. Presso la sede dell’Associazione AIDEA, via Persio, 27 alla Spezia, Venerdì 14 marzo alle 17.30, il dottor Angelo Bianco, un nome che è tutto un programma, sarà intervistato da Erika Pisacco proprio sulla nascita e la formazione del suo libro: “Le nuvole non hanno forma”, edito dal gruppo Albatros nel maggio del 2024. Un importante appuntamento a cui è impossibile mancare. Al termine della presentazione si brinderà con l’autore. Ingresso libero.

