Intorno alle 13 di oggi un anziano signore, già sofferente di cuore, si è accasciato nel parcheggio privato della sua abitazione in Viale Garibaldi, in un edificio storico adiacente alla caserma Duca degli Abruzzi. La figlia dell’uomo ha dato l’allarme invocando immediatamente aiuto.

Per fortuna hanno risposto all’appello due sottufficiali del corpo sanitario appena usciti dalla mensa di Maricentro: i militari sono accorsi e hanno allertato il 118, iniziando immediatamente la rianimazione cardiopolmonare.

Dopo alcuni minuti è sopraggiunta l’ambulanza del 118 con una unità cardiologica che è riuscita a far ripartire il cuore del malcapitato, trasportato presso l’ospedale Sant’Andrea della Spezia da un mezzo della Pubblica assistenza spezzina.

L’articolo Anziano con arresto cardiaco salvato dai due sanitari della Marina che erano di passaggio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com