“Attenzione alle truffe”: ad Albisola un convegno organizzato da Unuci e Lions “in difesa dei cittadini”

Albisola. La sezione di Savona dell’Unuci, acronimo di “Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia”, ha ideato e organizzato, con la partecipazione significativa del Lions Club Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia e il patrocinio delle amministrazioni comunali di Abissola Marina e Albisola Superiore, un incontro, aperto a tutta la cittadinanza, che si svolgerà oggi (13 marzo), alle 16, presso il cinema-teatro Leone di Albisola Capo sul tema di grande attualità: “Attenzione alle truffe!”.

L’iniziativa è svolta in stretta collaborazione con la Questura di Savona che, dopo l’intervento del Questore Dott, Giuseppe Mariani per un breve saluto vedrà come relatore il commissario capo Sergio Felici, funzionario esperto della Polizia di Stato che informerà i cittadini sulle modalità idonee ad individuare per tempo le truffe e all’impego di formule di difesa da questo fenomeno criminoso che purtroppo affigge la nostra comunità come si evince dai numerosi articoli di cronaca sull’argomento.

