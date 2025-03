Chiavari, nuovo parcheggio pubblico in zona Lido: in arrivo 45 posti auto

Chiavari. La giunta comunale di Chiavari ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in zona Lido, con circa 45 stalli, nelle aree concesse in comodato d’uso da Rfi.

Un intervento, di circa 396 mila euro, che punta ad ampliare la disponibilità di posti auto in una zona sempre più frequentata, soprattutto durante la stagione estiva, in cui si trovano la piscina, di cui sono in corso i lavori di riqualificazione, lo stabilimento balenare e lo Spazio Lido.

