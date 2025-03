“Continuiamo da… 11 metri”: il noto torneo a coppie dei rigore torna al Riva

Sicuramente Albenga questa estate non rimarrà senza calcio, per lo meno quello dilettantistico. Dopo aver ufficializzato le date del “Trofeo Città di Albenga” e la collaborazione con il Ceriale per l’evento “Campioni di una notte”, ecco ufficializzato anche il torneo dei rigori “Continuiamo da… 11 metri”.

Visto il grande successo delle passate stagioni, torna allo stadio comunale di Albenga il terzo evento organizzato quest’anno dal team capitanato da Emanuele Scorsone. Le iscrizioni sono già partite, con un grande premio per i primi classificati: una crociera”.

