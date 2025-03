Dal sottosuolo di Genova riemerge una nuova architettura secolare: l’annuncio del Centro Studi Sotterranei

Genova. Una nuova e dimenticata architettura sotterranea riemerge dal passato di Genova, aprendo nuovi orizzonti di studio e ricerca per il mondo archeologico che si trova sotto i piedi dei genovesi. Questo è l’annuncio che il Centro Studi Sotterranei ha fatto in queste ore sulla propria pagina facebook, in attesa di partire con una nuova esplorazione.

Stefano Saj, famoso per essere lo scopritore dell'ossario dell'Acquasola – durante i lavori di un cantiere attivo in queste settimane è riemerso un "buco" che consente l'accesso ad una architettura ipogea di alcuni secoli fa, dimenticata durante la lunga stratificazione urbana della città. Abbiamo ricevuto la segnalazione dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e abbiamo fatto un primo sopralluogo, capendo e toccando con mano quella che potrebbe essere una scoperta davvero importante e piena di sorprese". "Siamo in centro, nell'area dove storicamente è iniziata l'urbanizzazione della città di Genova – spiega il presidente

