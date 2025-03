Elezioni, via libera dal Consiglio dei ministri: amministrative 25-26 maggio. Oltre a Genova, nello Spezzino si vota a Lerici e Levanto

C’è il libera, a quanto si apprende, da parte del Consiglio dei ministri al decreto elezioni che consentirà di votare in due giorni (domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) già dalla prossima tornata di elezioni amministrative. Le date per il primo turno delle comunali è stata individuata, viene riferito, nel 25-26 maggio mentre l’election day con i referendum sarà nelle date dei ballottaggi, l’8 e 9 giugno. In Liguria c’è attesa per il voto nel comune capoluogo Genova, mentre nello Spezzino si eleggeranno sindaco e consiglio comunale a Lerici e Levanto.

