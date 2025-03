Frontale a Ponzano Magra: coinvolte tre auto e ferite cinque persone, compreso un bambino. Un paziente finisce in shock room

Traffico paralizzato per oltre un’ora a causa di un incidente frontale sulla Statale della Cisa all’altezza di Ponzano Magra, nel comune di Santo Stefano Magra, dove una vettura ha improvvisamente sbandato finendo la sua corsa contro altri due veicoli che procedevano in senso opposto.

Per soccorrere tutti gli occupanti delle tre auto sul posto sono giunte l’automedica Delta due e le ambulanze delle Pubbliche assistenze di Vezzano Ligure, Sarzana, Santo Stefano Magra e Arcola.

Dei cinque feriti, tra i quali un bambino, quattro sono stati trasportati al Sant’Andrea della Spezia, dove è stata attivata la schock room per accogliere il paziente più grave, mentre uno è stato portato al Pronto soccorso del San Bartolomeo di Sarzana.

La gestione del traffico e i rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia locale e dai Carabinieri.

