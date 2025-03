Grandi manovre in vista di Bitesp: Confartigianato porterà al salone del turismo più di ottocento imprese tra consorzi, cooperative e reti

Dal 31 marzo al 2 aprile, La Spezia si confronterà con una nuova edizione del salone del turismo dedicato al settore “esperienziale”, quella forma di ospitalità che offre al visitatore un contatto basato su attività ed emozioni per guardare i territori diversamente: attraverso la tavola, i tour, nel tentativo di scacciare lo spauracchio del mordi e fuggi. Bitesp è organizzato dal Comune della Spezia e si terrà a partire dalle 11 del 31 marzo al terminal crociere e per l’occasione, come ha ribadito Giuseppe Menchelli direttore della Confartigianato spezzina, l’associazione come bagaglio porterà la sua “storia” fatta di consorzi e sfide che nel tempo si sono trasformate in solide realtà.

