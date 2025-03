Il “prof” al lavoro sul programma di Salis: “Porto e turismo non bastano, a Genova servono industria e servizi”

Genova. Maurizio Conti, ordinario di Economia politica all’Università di Genova, vicino al Pd, per qualche settimana è stato citato come uno dei possibili candidati sindaco del centrosinistra alle Comunali, uno dei tanti nomi civici usciti e “bruciati” nella fase che ha preceduto quella della lotta interna al Partito Democratico e poi al colpo di scena con la scesa in campo della vicepresidente del Coni, Silvia Salis.

Conti, però, è rimasto in gioco. Dietro le quinte, come dice di preferire, ed è il coordinatore del lavoro sul programma del campo largo. Programma che, a grandissime linee verrà anticipato domenica all’incontro pubblico di presentazione di Salis con lo slogan che – richiamando l’acclamato film di Paola Cortellesi – recita: “E’ già domani”.

