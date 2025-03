Immobiliare, Genova è la città migliore in Italia per investire in una casa e darla in affitto

Genova. Con un rendimento annuo lordo del 7%, Genova è al vertice della classifica delle città italiane in cui è più conveniente per i proprietari investire in un immobile da affittare a lungo termine. È quanto emerge da un’analisi dell’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa. Il dato è riferito a un bilocale di 65 metri quadrati.

Il rendimento annuo lordo di un immobile in locazione è il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle 12 mensilità) e il capitale investito per l’acquisto dell’immobile. Genova, grazie a una combinazione tra prezzi d’acquisto bassi e una forte domanda di affitti, è una scelta ideale per gli investitori. Al secondo posto c’è Palermo con un rendimento del 6,9%, poi Verona col 6,5%. Più in basso città come Roma (5,2%) e Milano (4,7%).

