Investimenti, al Mipim di Cannes il workshop di Genova dedicato alle prospettive di sviluppo fino al 2050

Genova. Genova protagonista in questi giorni al MIPIM (Marché international des professionnels de l’immobilier), la grande fiera internazionale in corso a Cannes, in Francia, dall’11 al 14 marzo, dedicata al mercato immobiliare, allo sviluppo territoriale e ai progetti di riqualificazione urbana.

Presente con un desk all’interno dello stand di ICE – Italian Trade Agency, situato nel Padiglione Italia, oggi pomeriggio Genova è stata al centro del workshop “Future Perspectives towards 2030/2050“ dedicato alle prospettive di sviluppo futuro della Città. Numerosi gli ambiti di interesse presentati agli investitori europei e internazionali, pubblici e privati, che hanno partecipato all’evento: dall’industria hi-tech alla rigenerazione urbana, passando per accoglienza turistica, data center e tutta la parte digital.

