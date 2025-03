Marina Magnani è la nuova presidente di Ewmd della Spezia

Ewmd La Spezia rinnova il consiglio direttivo e presenta la nuova presidente Marina Magnani, subentrata ad Ornella Poli. Marina Magnani ha un percorso professionale importante sul territorio. Negli anni infatti ha ricoperto diversi incarichi in Oto Melara e in Leonardo, ex Finmeccanica.

Nello specifico Magnani è stata responsabile della comunicazione aziendale (mostre, eventi, visite delegazioni, rapporti con i media). Nel 2019 ha coordinato anche le attività di Leonardo per Expo Dubai, l’esposizione universale che si svolge ogni quattro anni nel mondo.

Marina Magnani, da più di un anno in pensione, fa parte della Commissione Nazionale Femminile Maestre del Lavoro e del Comitato Tecnico Scientifico Associazione Museo Melara.

“Sono davvero onorata di assumere il nuovo incarico in Ewmd La Spezia – commenta la neo presidente – e desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per la fiducia ricevuta da tutto il chapter. Sono sicura che grazie alla collaborazione di tutte, riusciremo a proseguire il lavoro portato avanti in tutti questi anni, con impegno e passione”.

Il Consiglio direttivo di Ewmd La Spezia: copresidente Maria Carniglia, Ornella Poli (past president), Franca Guidotti, Katia Natella, Anna Spedaliere, Patrizia Gallotti e Alessia Carrodano.

Ewmd La Spezia nasce nel 1986, associandosi al Network fondato nel 1980 a Milano da Federica Olivares che inizialmente si chiamava Donne in Carriera. Con il passare del tempo, grazie all’apporto di nuove socie, e la nascita di altre delegazioni in Italia, il gruppo si è consolidato e si è trasformato in network internazionale entrando a far parte di Ewmdfondato in Europa nel 1984.

La delegazione Ewmd La Spezia, fondata da Clara Paganini, ha avuto come obiettivo la valorizzazione professionale e personale delle donne per raggiungere una vera parità di genere sempre con un occhio ai problemi della città.

Dal 2001 Ewmd La Spezia organizza il premio “Donne Leader Spezzine “, She Made a Difference, istituito con il patrocinio del Comune della Spezia, che si ripete ogni anno. Il premio viene riservato a donne nate o cresciute nella nostra città che hanno raggiunto l’eccellenza nella professione, nel sociale, nell’arte, nello sport. Nel 2003 si è aggiunto il Premio Primavera dedicato a giovani (under 30) che mostrano già di avere le caratteristiche che le faranno emergere.

Nel 2024 il Network ha organizzato, collaborando anche con altri enti, numerosi eventi su argomenti come il linguaggio di genere e l’intelligenza artificiale, incontrando anche i ragazzi delle scuole superiori spezzine.

L’articolo Sandro Pierini eletto segretario generale Flaei Cisl Liguria: “Enel sfrutti le risorse del Pnrr per nuove assunzioni in Liguria” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com