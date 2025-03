Piazza Europa, Umberto Tozzi in concerto all’antivigilia di Ferragosto con la tournée mondiale che segna il suo addio definitivo ai concerti

Umberto Tozzi in concerto il 13 agosto alle 21.30 in Piazza Europa con il suo tour “L’ultima notte rosa – The Final Tour”, la tournée mondiale che segna il suo addio definitivo alla scena live. Dopo oltre 50 anni di carriera, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti nei più importanti teatri e arene del mondo, Tozzi saluta il suo pubblico con un tour indimenticabile, che sta toccando quattro continenti e registrando ovunque un enorme successo di pubblico e critica. Cantautore e musicista di talento, Umberto Tozzi ha segnato la storia della musica italiana e internazionale con brani che hanno attraversato generazioni, diventando autentici inni senza tempo. Da “Ti Amo” (1977), brano che ha conquistato le classifiche per oltre sette mesi e ha trionfato al Festivalbar, a “Gloria”, successo planetario reinterpretato in tutto il mondo e inserito nelle colonne sonore di film cult come The Wolf of Wall Street e Flashdance. Il concerto alla Spezia sarà un’occasione per rivivere dal vivo le emozioni di una carriera straordinaria e cantare insieme a uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, oggi 73enne. “L’Estate Spezzina prende sempre più forma. Dopo l’annuncio di due grandi protagonisti del jazz internazionale, Marcus Miller e i Jethro Tull, nell’ambito della 57ª edizione del Festival del Jazz della Spezia, e dei primi nomi dei concerti in Piazza Europa, come Nino D’Angelo e Stewart Copeland, storico batterista e fondatore dei The Police, oggi siamo lieti di annunciare un altro grande artista che ha fatto la storia della musica italiana: Umberto Tozzi. Con il suo tour d’addio alle scene, offrirà anche al pubblico spezzino l’opportunità di cantare insieme a lui i suoi brani più celebri. Siamo solo ai primi nomi ma si sta già delineando un’estate all’insegna della grande musica, con eventi di rilievo nazionale e internazionale, a conferma del ruolo della nostra città come tappa di riferimento per i più grandi artisti. Presto annunceremo anche altri grandi ospiti, soprattutto per un pubblico più giovane”, ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

Sono numerosi i record in termini di successi discografici che hanno caratterizzato la vita artistica di Tozzi, a partire da “Ti Amo”, indimenticabile brano del 1977, capace di rimanere ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, stracciando ogni record di vendita e vincendo l’edizione di quell’anno del Festivalbar, ha attraversato ogni confine con le sue numerose reinterpretazioni, fino ad arrivare a essere al centro di una delle scene clou della fortunata serie “La casa di carta 4”. Impossibile non citare la super hit mondiale “Gloria” – scelta per la colonna sonora del film di Martin Scorsese “The Wolf of Wall Street”, ma anche per il film cult “Flashdance” diretto da Adrian Lyne – che porta il nome di Umberto Tozzi oltreoceano grazie all’interpretazione del brano realizzata da Laura Branigan nel 1982 e che si posiziona al numero 1 della classifica americana rimanendo nella classifica Billboard Hot 100 per 36 settimane. E ancora “Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di mare”, “Dimmi di no”, “Stella Stai”, “Donna amante mia”, “Claridad” (incisa da Luis Fonsi) ed “Eva”, portata al successo in tutta l’America Latina da Ivete Sangalo. Il 1982 è l’anno in cui riceve il Golden Globe, premio ottenuto con oltre 27 milioni di copie vendute in soli 5 anni e anche l’anno in cui è nominato ai Grammy Awards con “Gloria” cantata da Laura Branigan. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, nel 1988 raggiunge il terzo posto all’Eurovision Song Contest con “Gente di Mare” insieme a Raf. Tantissime e indimenticabili le collaborazioni che negli anni Umberto Tozzi ha collezionato con grandi artisti italiani, come Mogol, Dalida, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, i Pooh, Raf, Monica Bellucci, Enrico Ruggeri e Marco Masini, e internazionali, con nomi del calibro di Anastacia, Francis Cabrel, Laura Branigan, Sergio Dalma, Howard Carpendale e tanti altri. I biglietti sono disponibili da oggi, giovedì 13 marzo, alle 18, su TicketOne e Vivaticket.

