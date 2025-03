Pnrr, Asl2 chiarisce: “Su 10 apparecchiature previste, 7 sono già operative”

Provincia. “In merito all‘articolo pubblicato su IVG riguardante il presunto ritardo della Liguria nell’attuazione del PNRR per le nuove apparecchiature sanitarie, l’Azienda Sanitaria “Savonese” desidera fornire alcuni chiarimenti sui reali progressi compiuti”. Lo fa sapere, in una nota, Asl2.

“Ad oggi, su dieci nuove apparecchiature previste, in ASL2 sette sono già operative, a conferma di un avanzamento significativo rispetto agli obiettivi stabiliti. Questo dato smentisce l’idea di un ritardo generalizzato, evidenziando invece il grande impegno profuso per migliorare le dotazioni sanitarie del territorio – fanno sapere -. La TAC destinata a Cairo Montenotte, che avrebbe dovuto essere l’ottava apparecchiatura già in funzione, ha subito un necessario rinvio a causa dell’alluvione che ha colpito l’area. Questo evento straordinario ha comportato modifiche ai piani iniziali e una riprogrammazione degli interventi, ma l’installazione resta una priorità e si prevede che sarà operativa entro la fine dell’anno”.

