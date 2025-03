Premio letterario Lord Byron, elaborati entro giugno

Il bando della settima edizione del Premio letterario “Lord Byron PortoVenere Golfo dei poeti” è stato pubblicato. Due nuovi ingressi nella giuria: Maria Rosaria Annunziata, scrittrice, poetessa e docente in letteratura e lingua inglese, esperta di fondi europei per la cultura, e Gianfranco Bontempi, scrittore e docente in psicologia. Come nelle edizioni precedenti sono previste varie sezioni di poesia edita e inedita e narrativa edita ed inedita (racconti brevi). Nella sezione di poesia inedita a tema libero da ricordare il “Premio Lord Byron poesia in lingua inglese”, anche per giovani poeti e “Premio Lord Byron Giovani poeti”. Esclusivamente per poeti che non abbiano superato 21 anni.

Nell’ambito della cerimonia di premiazione prevista per il 21 settembre 2025 in sala consiliare a Porto Venere sarà consegnato il premio Porto Venere Arte e Cultura assegnato dal Comune di Porto Venere ad una personalità di livello nazionale e internazionale che si sia distinta nell’ambito della cultura e della comunicazione nel mondo.

