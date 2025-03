Promozione “B”, la capolista Busalla si prepara alla volata finale. Repetti: “Livello del nostro girone alto per vincere il campionato, ora rimangono sei finali”

Ceriale. Uscita nel savonese con sconfitta per i genovesi, battuti 1-0 dal Ceriale nel primo round delle semifinali di Coppa Italia Promozione. Un risultato che lascia tutto ancora aperto al Busalla per puntare alla qualificazione alla finale nel match di ritorno in programma il 2 aprile.

Mister Massimo Repetti commenta: “Partita tosta, loro sono una bella squadra frizzante. Ci hanno messo in difficoltà, peccato per il gol preso perché siamo stati ingenui: abbiamo tenuto la squadra dietro dell’area e sono stati pronti a castigarci. La prima partita è andata, vedremo poi a Busalla quello che succederà“.

