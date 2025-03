“Psicologo di base”, al via il servizio in Liguria: ecco cosa farà e dove si potrà trovare

Genova. In Liguria arriva lo “psicologo di base” nelle case di comunità. Si tratta di liberi professionisti che affiancheranno i medici di medicina generale in ciascun distretto sanitario. A prevederlo è un’apposita delibera approvata oggi dalla giunta su proposta dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò.

Lo stanziamento è di un milione di euro per il 2025 così ripartiti: 140mila euro in Asl 1, 180mila Asl 2, 450mila euro in Asl 3, 90mila euro in Asl4, 140mila in Asl 5. “Gli psicologi – spiega Nicolò – saranno selezionati attraverso una manifestazione di interesse. Quanti saranno? Lo vedremo in base alla risposta”.

