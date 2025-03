Sanità, dal 14 aprile rivoluzione in Liguria: visite ed esami anche dai privati al costo del ticket

Genova. Visite ed esami in intramoenia o in strutture private pagando solo il ticket (se dovuto) quando non c’è più posto nelle Asl. La Regione mette finalmente in moto il cosiddetto percorso di tutela e lo fa con una delibera approvata oggi dalla giunta su proposta dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, secondo le disposizioni del decreto Schillaci per la riduzione delle liste d’attesa. Nel frattempo, però, si lavora per ridurre le prescrizioni inappropriate da parte dei medici di famiglia e al contempo scatteranno le multe per gli utenti che non si presentano agli appuntamenti senza disdire.

In prima linea ci sarà un gruppo operativo percorso di tutela (Gopt). Il focus sarà sulle prestazioni in classe di priorità B, cioè quelle da erogare entro 10 giorni. “Quando un cittadino prenoterà un appuntamento e la data disponibile non rispetterà i tempi della prescrizione, gli verrà chiesto automaticamente se vorrà entrare nel percorso di tutela – spiega l’assessore Nicolò -. I dati passeranno al Gopt che prenderà in carico il paziente, lo richiamerà e proporrà una prestazione in ospedali e altre strutture del territorio della Asl di competenza”.

