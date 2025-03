Sci alpino, altro weekend positivo per lo sci club Sporting Mondolè Savona: ecco come sono andate le gare dello scorso fine settimana

Savona. L’ennesimo fine settimana foriero di soddisfazioni. Domenica 9 marzo lo sci club Sporting Mondolè Savona ha affrontato un’altra giornata di gare questa volta districandosi sulle nevi dell’Abetone e di Lurisia.

All’Abetone si sono sono svolte le finali nazionali pulcini del “Trofeo Pinocchio sugli sci 2025″. Nella categoria Baby 2 a brillare è stato Leonardo Lenzi, il quale ha ottenuto il 15° posto: un ottimo risultato che lo ha confermato fra i primi in Italia nella sua categoria, soprattutto considerando la specialità mai provata in precedenza (un gran gigante, una via di mezzo fra lo slalom gigante ed il super G) e la scarsa conoscenza della pista (provata solo durante la ricognizione). Questo piazzamento va in continuità con il tredicesimo posto dell’anno scorso, insomma una riprova a tutti gli effetti del valore di Leonardo.

