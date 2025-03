Too Late: debutto con applausi al Modena per il testo che indaga sulle conseguenze delle scelte di vita

Genova. Che fine ha fatto Nora di Casa di Bambola dopo che ha abbandonato il marito e i figli, l’ipocrisia della vita sotto il tetto coniugale per ritrovare la libertà e se stessa? Jon Fosse, premio Nobel per la letteratura nel 2023, conterraneo di Ibsen, ha provato a dare la propria risposta e forse non è quello che avremmo voluto sentire. Perché Nora, colei che aveva creato scandalo, che era diventata una bandiera del femminismo, si chiede: “La scelta di lasciare i miei figli e mio marito per realizzarmi come essere umano è stata quella giusta? La mia vita è andata come volevo e avevo pianificato? Volevo essere più grande di me stessa e dipingevo quadri brutti, che nessuno voleva comprare”.

La nuova coproduzione Teatro Nazionale di Genova e TPE – Teatro Piemonte Europa in collaborazione con Lido51 ha debuttato mercoledì 12 marzo al Teatro Modena di Sampierdarena e resterà in scena sino a domenica 23 marzo. Il testo, tradotto e adattato dalla regista Thea Dellavalle, a cui spetta la paternità del progetto insieme a Irene Petris, si basa sul libretto che Jon Fosse scrisse per l’opera lirica Nora_ Too late su musica dell’autrice Du Wei e che non è mai stata rappresentata in Italia e di cui sul web si trova solo un breve trailer di 40 secondi.

» leggi tutto su www.genova24.it